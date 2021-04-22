Константин Ручкин назначен прокурором Иркутска на 5 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Иркутска назначен старший советник юстиции Константин Ручкин. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

- Константин Ручкин будет занимать этот пост в течение пяти лет, - отмечают в ведомстве.

Известно, что специалист до этого назначения работал в прокуратуре Ленинградской области, являлся начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Стоит отметить, что это не единственное назначение, которое было озвучено накануне. Должность Тайшетского межрайонного прокурора также на 5 лет займет советник юстиции Алексей Рохлецов.

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