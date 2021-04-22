Прогноз вскрытия рек ото льда в Иркутской области составили метеорологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метеорологи региона составили прогноз вскрытия рек ото льда в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Так, лед в первую очередь начнет вскрываться на реке Лена вблизи поселков Качуг и Жигалово. Ориентировочно уже 26 числа.

- Примерно через два дня после этого ледоход на Лене пройдет по участку от города Усть-Кута до Марково. – говорят спасатели. - В районе города Киренска Лена начнёт вскрываться 3 мая.

В начале мая ожидается вскрытие реки Киренга у села Казачинское и деревни Шорохово. После, 5 мая освободится от ледяного панциря река Нижняя Тунгуска у населенного пункта Подволошино, 7-го – у села Преображенка, 10-го у Ербогачена.

Известно, что уже сейчас в восьми районах Приангарья, где ожидаются паводки, спасатели МЧС дежурят. На сегодняшний день уровни воды в реках региона ниже критического уровня.

Стоит отметить, что при образовании ледовых заторов на реках региона сотрудникам МЧС приходится проводить взрывные работы во избежание выхода рек из берегов.

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