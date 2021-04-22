Дело об убийстве чемпиона России по пауэрлифтингу из Ангарска рассмотрят присяжные заседатели

Погибший спортсмен Сергей Позыненко. Фото: предоставлено Николаем Позыненко.

В Ангарске завершено расследование громкого убийства местного 59-летнего спортсмена-паралимпийца Сергея Позыненко. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом преступлении. 24 мая 2020 года тело мастера спорта по классическому жиму нашли на окраине города, у въезда в садоводство «Расцвет». Позже выяснилось, что спортсмена до смерти забил местный 21-летний житель. Вскоре его задержали. Как рассказывали тогда «КП-«Иркутск» следователи, оба мужчины были пьяны.

- Задержанному парню предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – По просьбе обвиняемого, уголовное дело рассмотрят присяжные заседатели.

Добавим, что погибший Сергей Позыненко был широко известен в спортивной среде Ангарска. Про его достижения (Сергей являлся чемпионом России, Ангарска и Иркутской области) не раз снимались сюжеты на телевидении и писались статьи в газетах. Все слышали уникальную историю, как возрастной атлет сумел вернуться в пауэрлифтинг после тяжелейшей травмы обеих ног.

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