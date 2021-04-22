Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 1 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Особый противопожарный режим введут в южных, западных и центральных районах Иркутской области с 1 мая. Это на пять дней позже срока, обозначенного ранее. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Сроки введения режима перенесли из-за выпадения снега и мокрого снега, - отметили в ведомстве. – Эти условия препятствуют установлению жаркой сухой погоды и повышению классов пожарной опасности в лесах.

Что касается северных районов Приангарья, то там особый противопожарный режим начнет действовать с 17 мая. Кстати спасатели уже составили список территорий, которым грозят лесны и ландшафтные пожары. В него вошли 505 населенных пунктов, 115 объектов экономики, организации отдыха детей и более 600 садоводств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Иркутске на ближайшую неделю (Подробности)