На 120 тысяч оштрафуют управляющие компании Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала месячника саночистки о ненадлежащей работе управляющих компаний заявили более 200 раз. Больше всего жалоб в Правобережном округе, там составлено 74 протокола. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

–Необходимо убрать скопившийся мусор, выполнить инвентаризацию малых архитектурных форм, в случае необходимости помыть, покрасить и отремонтировать.К сожалению, не все управляющие организации ответственно относятся не только к санитарной очистке, но и к своим непосредственным обязанностям по надлежащему содержанию дворовых территорий, - сообщают в администрации областного центра.

Организациям, которые лояльно относятся к своей работе, выдается уведомление, составляется административный протокол. Затем уже выносится решение, сколько компании предстоит заплатить. Максимальный размер штрафа - 50 тысяч рублей.

Сейчас управляющим компаниям выписано протоколов на 120 тысяч. Специалисты обходят территории и контролируют их работу ежедневно.

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