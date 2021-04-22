СК выяснит обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Нижнеилимском районе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи намерены выяснить все обстоятельства смерти двух людей в поселке Шестаково в Нижнеилимском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- В квартире одного из домов в поселке Шестаково при осмотре жилья после пожара на месте происшествия были найдены двое погибших: 56-летняя женщина и мужчина 58 лет, - рассказывают следователи.

По предварительным выводам, смерть их наступила из-за отравления угарным газом. Однако, точное заключение предстоит сделать экспертам. Также сейчас выясняется причина возгорания.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечают в региональном Следственном комитете.

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