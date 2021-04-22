Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 запланировано в Свердловском и Октябрьском округах. Тепла не будет в части зданий в этих двух районах областного центра от шести до восьми часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты.
Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 пройдет в некоторых домах на улицах Профсоюзная, Румянцева, Пушкина, Якоби, Мухиной, Багратиона, Байкальской и Ржанова (точные адреса см. в таблице).
Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса
Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
Читайте также:
Около 48% иркутян мечтают о собственном жилье. Онлайн-опрос показал противоречивые результаты (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08