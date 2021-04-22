Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 запланировано в Свердловском и Октябрьском округах. Тепла не будет в части зданий в этих двух районах областного центра от шести до восьми часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021 пройдет в некоторых домах на улицах Профсоюзная, Румянцева, Пушкина, Якоби, Мухиной, Багратиона, Байкальской и Ржанова (точные адреса см. в таблице).

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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