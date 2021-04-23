Погода в Иркутске: 23 апреля в городе высокое атмосферное давление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 апреля будет преимущественно без осадков. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе переменная облачность, ветер дует северо-восточный со скоростью 5-10м/с, - отмечают метеорологи. – Воздух в областном центре прогреется до +5…+7 градусов.

По данным Яндекса, в Иркутске 23 апреля высокое атмосферное давление – оно составляет 740 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза погоды по области: в целом во всем регионе без оасдков, лишь в северных районах местами возможен дождь. Ветер в Приангарье в пятницу порывистый, сила порывов может достигать 14 м/с. Столбики уличных термометров по области покажут днем +6…+11, в низинах от -2 до +3.

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