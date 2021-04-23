Неработающие пенсионеры смогут ездить бесплатно в пригородных поездах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье пенсионеры, получающие пенсию по старости, смогут бесплатно ездить в пригородных поездах Восточно-Сибирской железной дороги. Однако, такая льгота предоставляется только тем, кто не имеет официального трудоустройства. Об этом сообщают на официальном сайте АО "Байкальская пригородная пассажирская компания".

- На основании соглашения, заключенного между региональным Министерством социального развития, опеки и попечительства и АО "Байкальская ППК" льгота будет действовать с 1 мая по 30 сентября 2021 г. без ограничения количества поездок, рассказывают в ведомстве.

В Управлении социальной защиты населения пенсионерам выдадут справку о праве на бесплатный проезд в пригородных поездах в летнее время. Ее, а также любой документ, удостоверяющий личность, необходимо предъявлять во время каждой поездки.

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