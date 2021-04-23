Больше 200 водителей оштрафовали за тонировку в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 19 по 21 апреля в Иркутске и Иркутском районе прошла операция "Тонировка". Автоинспекторы проверили, как водители соблюдают нормы светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

-С начала текущего года сотрудниками дорожной полиции составлено более 2300 административных материалов за превышение норм тонировки, - рассказывают в ведомстве, - Только за три дня профилактического мероприятия инспекторами ГИБДД привлечены к административной ответственности свыше 200 водителей, нарушивших нормы светопропускаемости стекол.

Если нарушитель отказывается удалить пленку на месте,полиция обязывает его сделать это в течение 10 дней. За игнорирование требований правоохранителей полагается административный штраф.

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