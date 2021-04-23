Водителя сбившего девочку разыскивают в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 апреля около 18:00 на улице Лермонтова областного центра машина, предположительно марки "KIA RIO", сбила 8-летнюю девочку. На видео с камер наблюдения видно, как школьница перебегала дорогу по пешеходному переходу, где не установлен светофор. Водитель не оказав помощи, скрылся. Ребенку после полученных травм потребовалась помощь медиков. Сейчас ребенок лечится дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих данными о водителе и его месте нахождения, а также любыми сведениями о данном происшествии, которые помогут установить обстоятельства наезда, полиция просит обратиться в Отдельный батальон ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» лично, или позвонив по телефону, - сообщают в ведомстве.

Полиция рекомендует водителю самому явиться в Госавтоинспекцию Иркутска для дачи объяснений по факту дорожного происшествия.

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