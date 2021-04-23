17-летнюю усольчанку осудят за сбыт наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Школьницу из Усолья-Сибирского обвиняют в хранении и сбыте синтетических наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- По версии следствия, в лесу у станции Зеленый городок Восточно-Сибирской железной дороги несовершеннолетняя девушка делала "закладки" с наркотиками, - сообщают в ведомстве, - В тайниках было обнаружено 33 упаковки. Еще 17 упаковок оперативники Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД России изъяли у нее при обыске.

Как позже удалось выяснить, семья 17-летней девушки благополучная. Почему усольчанка выбрала именно такой способ для заработка, выяснит следствие.

Максимальный срок лишения свободы за подобные преступления может достигать 20 лет.

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