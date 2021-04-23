Бывший лидер забайкальской ОПГ «Кузинские» осужден на 16 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве приговор суда услышал 56-летний бывший лидер организованной преступной группы. Следователи выяснили, что 1993 году он руководил предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов, и создал под своим руководством банду «Кузинские». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- С 1993 года по 1999 год участники банды под руководством своего лидера убили 8 человек, - сообщили в ведомстве. - При этом они использовали огнестрельное оружие, которое было у них на их вооружении. Все убийства совершались для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.

Ранее в Забайкалье четверо экс-участников преступной группы были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Их лидера судили по таким статьям как «Умышленное убийство четырех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой». Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

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