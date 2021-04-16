Убивали своих же главарей: последнего лидера забайкальской ОПГ «Ключевские», осудили на 24,5 года Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Забайкалье поставлена окончательная точка в громком уголовном деле самой известной в регионе организованной преступной группировки «Ключевские». Преступники держали регион в страхе целых 10 лет. На скамье подсудимых оказался последний участник кровавой группы, которого обвинили сразу в 13 убийствах. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- Его признали виновным по таким статьям как «Убийство при отягчающих обстоятельствах», «Похищение человека», «Бандитизм», и приговорили к 24,5 годам лишения свободы, - отметили в ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о «Ключевских», которые с 1995 по 2005 год организовывали и совершали вооруженные нападения, вымогательства и убийства местных предпринимателей, похищения людей. Кровавая группировка планировала установить в регионе свой криминальный контроль над местным бизнесом, и устраненить конкурентов.

«Ключевские» целое десятилетие держали в страхе местных коммерсантов. Предприниматели вообще не могли спокойно вести свой бизнес, пока не согласовывали свои действия с членами группы. В какой-то момент руководители ОПГ даже начали активно продвигать в местную власть своих ставленников, чтобы те лоббировали их интересы. Руководили группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов, а также два экс-депутата. Один - Читинской городской думы, второй - областной думы. За ними также тянется огромный кровавый след из нескольких убийств.

В 2005 году участники дерзкой ОПГ расстреляли из автоматов двух собственных руководителей. Убийство подчиненные показательно совершили в центре Читы. В двух случаях жертвами убийств стали предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Кроме этого, они хладнокровно расправились с двумя 20-летними девушками, которых убили после мелкой ссоры, испугавшись, что те обратятся в милицию.

При обысках у «Ключевских» нашли целый арсенал оружия, с которым можно было отправиться на войну. У них изъяли два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами.

Добавим, ранее приговор суда услышали другие шесть участников группы. Они получили сроки от 19 до 24 лет лишения свободы.

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