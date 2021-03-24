Сибиряк признался в убийстве четырехлетней девочки, тело которой не могут найти 17 лет

Сибиряк признался в убийстве 4-летней девочки, тело которой не могут найти 17 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Иркутские следователи из отдела по расследованию преступлений прошлых лет передали в суд дело по таинственному убийству 4-летней девочки, которое было совершено в далеком 2004 году. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории, произошедшей в поселке Утулик. 24 июня 2004-го малышка, которая вместе с мамой отдыхала на местной турбазе, убежала с 9-летней сестрой на речку и не вернулась. Когда старшая дочка пришла с прогулки одна, объяснить, что произошло с младшей, она не смогла. По тревоге тогда подняли всю местную милицию. Прочесывали леса, пустыри, и обходили подворотни. Ребенка так и не нашли.

Вскоре появилась версия, что девочку могли убить. Но она не подтвердилась, так как подозреваемого также не нашли. Лишь 16 февраля 2020 года был задержан житель Байкальска Алексей Панков (имя и фамилия изменены). Один из жителей поселка заявил, что якобы видел, как 24 июня Алексей отдыхал на природе с друзьями, неподалеку от места исчезновения ребенка.

- На допросе он рассказал следователям, что в тот день в компании знакомых распивал алкоголь в лесу, в поселке Утулик, - рассказывают в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области. - Затем, он пьяным сел за руль машины и они все вместе проехали в район базы отдыха «Утулик», где на дороге им встретилась девочка. Водитель посадил ребенка в салон, после чего все доехали до леса, вблизи базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся.

По словам следователей, причастность Алексея к убийству девочки, доказана не только его признанием, показаниями свидетелей, но и заключением психофизиологического исследования. Мужчина обвиняется по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас он ждет суда в следственном изоляторе.

После ареста Алексея «Комсомолке» удалось связаться с его женой, с которой он живет с 2013-го года (у мужчины это второй брак). Именно ей он успел позвонить сразу после задержания и сказать одну фразу: «Меня арестовали».

- В 2004 году об этом убийстве весь поселок говорил, - рассказывала женщина. – Помню, как все искали ребенка. Когда мы познакомились, Алексей мне рассказывал, что его задерживали, но отпустили. Подробности тоже поведал. Тогда он работал сварщиком на заводе и 24 июня они с коллегами поехали на природу отдохнуть. Никакую девочку, по его словам, он в глаза не видел. (Полное интервью женщины, читайте здесь)

В любом случае, виновен Алексей или нет, станет известно после приговора суда.

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