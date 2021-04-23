В Ангарске благодаря соцсетям задержали водителя, который протаранил две машины и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После проверки соцсетей, сотрудников полиции заинтересовала видеозапись, на которой видно, что водитель наехал на два припаркованных рядом автомобиля и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Просмотрев видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения, сотрудники ГИБДД нашли водителя, им оказался 20-летний ангарчанин.

Молодого человека, как известно, ранее лишили водительских прав. За последние пару лет он трижды привлекался к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде. Нарушитель объяснил, что испугался ответственности, поэтому и сбежал с места ДТП.

- Молодому человеку назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

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