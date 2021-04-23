Жителя Тулуна судят за гибель 16-летнего подростка под дорожным катком. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

В Тулуне завершено расследование уголовного дела против 63-летнего руководителя организации, которая проводит работы по благоустройству дворов. Во время ремонта двора в микрорайоне Угольщиков, мужчина не провел инструктаж по технике безопасности со своими работниками, в том числе с детьми. Кроме этого, он не обеспечил безопасность и надлежащие условия труда. Это привело к трагедии.

- Во время укладки асфальта, 16-летний подросток, который был в составе бригады, попал под дорожный каток, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – От полученных травм парень скончался на месте.

Против руководителя организации было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Оно уже передано в суд.

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