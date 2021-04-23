ЕР организует широкое общественное обсуждение своей предвыборной программы

Фото: «Единая Россия».

“Единая Россия” проведет общественное обсуждение предвыборной программы по всей стране. Жители регионов смогут передать свои предложения в общественных приемных партии, штабах волонтеров и на площадках партийных проектов.

Как сообщает nashgorod.ru, тезисы, озвученные президентом России в Послании Федеральному собранию, лягут в основу программного документа “Единой России”. Среди них – экономический рост страны, развитие социального государства, бесплатное подключение граждан к газу и защита окружающей среды.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что программа должна обсуждаться с людьми на всех уровнях представительной власти.

В приоритете ЕР - реализация важнейших инфраструктурных проектов в регионах, таких как строительство жилья и дорог, обновление инфраструктуры ЖКХ, обеспечение новым общественным транспортом. Как сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, каждый житель должен знать, что ему дает конкретный проект.

Еще одной важной задачей ЕР стала поставка в регионы, прежде всего небольшие и удаленные, новых машин скорой помощи, мобильных медкомплексов и школьных автобусов. Также в партии планируют запустить единую базу с графиком бесплатной газификации населения в регионах.

Как рассказал первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, в течение пяти лет партия намерена продолжать реформирование трудового законодательства. В частности, планируется разграничить статус самозанятых и наемных работников, распространить практику электронного документооборота, повысить статус социального партнерства и так далее.

Как сообщает сайт “Единой России”, ранее Владимир Путин поддержал ряд инициатив партии ЕР, в частности введение полной оплаты больничного родителям дошкольников независимо от их рабочего стажа, дополнительных выплат беременным женщинам, возврат половины стоимости путевок на детский отдых и многие другие.

«Послание президента охватило все ключевые аспекты деятельности страны. Для Иркутской области многие из этих вопросов актуальны, в частности вопрос экологии. Напрямую в послании было упомянуто Усолье-Сибирское. Президент акцентировал внимание на том, что предприятия должны нести ответственность за загрязнения окружающей среды, и это будет закреплено законодательно.

Для «Единой России» тема экологии одна из самых актуальных. На нашей территории расположены сразу два опасных объекта – промышленная площадка «УсольеХимПрома» и закрытый много лет назад Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Много лет они несли серьезную угрозу окружающей среде и жизням людей. Стараниями многих людей ситуацию удалось переломить. Сейчас вопрос решается. Это значительный прорыв. То, что теперь ответственность предприятий будет закреплена законодательно, – это важный шаг, который позволит в будущем не допускать подобных ситуаций», - прокомментировал Сергей Сокол, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы.