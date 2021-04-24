Больше прямых рейсов из Иркутска в Санкт-Петербург запустят с 3 мая

Из Иркутска стало легче добраться в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск и Санкт-Петербург на туристический сезон свяжут прямые рейсы. Конечно, поток желающих посетить Байкал из северной столицы или, наоборот, добраться до Ладоги из Сибири всегда высок, но в этот период, посчитали перевозчики, особенно. Пока прямых рейсов было мало, сейчас они станут практически ежедневными, так как увеличилось количество выполняющих их авиакомпаний. Добавилось четыре рейса.

- Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а с 28 мая ежедневно, - рассказали в компании.

Как будут летать по времени? Из Иркутска вылет назначен днем, в 13. 20. А в аэропорту Пулково он приземлится в 14. 45 местного времени. Удобно ли это? Конечно, в основном рейсы в центр страны отправляются утром, чтобы успевать на все деловые встречи. Этот рассчитан больше на туристов, которым так удобнее будет добраться до аэропорта. Обратный рейс в Иркутск будет отправляться в 00:15 часов, а прилетать в 11:05 часов по местному времени.

Напомним, авиакомпании, которые давно летают по этому маршруту, отправляют самолеты из Иркутска в понедельник, среду, субботу и воскресенье ( в последний день недели - два рейса). Теперь туристам будет еще проще добраться до мест отдыха.