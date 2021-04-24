8-летний мальчик из Усть-Кута в одиночку отправился "погулять" на электричке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Погулять". Так объяснил полицейским, куда именно он отправился, 8-летний мальчик из Усть-Кута. Ребенка обнаружили одного в пригородном поезде "Лена -Киренга". Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- На место немедленно прибыли транспортные полицейские, - сообщают в ведомстве. - В ходе проверки выяснилось, что 8-летний мальчик - житель города Усть-Кута и таким образом решил провести свой досуг.

Мальчик растет в многодетной и неблагополучной семье. Его мать - ранее судимая женщина 31 года, всего детей в семье шестеро, отца нет. Материалы очередной проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Правда, вся семья и так состоит на учете в ПДН, но на маму и ее отношение к воспитанию это, судя по всему, мало влияет.