Погода в Иркутске: 25 апреля ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 апреля будет облачной. В областном центре сегодня возможен дождь, но он будет слабый, по прогнозам Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 25 апреля ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, - сообщают синоптики. – Днем воздух прогреется до +7…+9.

По данным Яндекса, в воскресенье в столице Приангарья атмосферное давление в норме – составляет 728 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза погоды в Иркутской области в целом, метеорологи в регионе ждут дождь, мокрый снег и просто снег. Ветер 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +8…+13, если небо затянут облака, то -1…+4.

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