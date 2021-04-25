Водитель бетономешалки погиб в ДТП в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с бетономешалкой, которое произошло в Иркутском районе 25 апреля. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Авария произошла около 10.30 в поселке Маркова на улице Лесная, - уточняют полицейские. – За рулем Мицубиши Фусо был 33-летний водитель.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Бетономешалка съехала в кювет и наехала на бетонную электроопору. От полученных травм водитель скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить точную причину трагедии.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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