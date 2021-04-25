МЧС: усиление ветра до 20 м/с ожидается в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 26 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз от ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Днем 26 апреля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, - говорят спасатели.

В непогоду лучше не выезжать в поездки на дальние расстояния и при передвижении на автомобильном транспорте выбирать скорость, подходящую для данных метеоусловий. Также спасатели предостерегают туристов, собравшихся в походы в горы. По данным метеорологов, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

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