Подозреваемый в убийстве начальника УФСИН Забайкальского края Евгения Шихова был судим Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Задержанный по подозрению в убийстве начальника УФСИН Забайкальского края Евгения Шихова ранее был судим. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по Забайкалью.

Детали преступления, а также мотивы стрелявшего в генерал-майора следователи пока не разглашают.

- Любая огласка во время расследования недопустима, - говорят специалисты. – Следователи работают.

Напомним, об убийстве начальника УФСИН Забайкальского края Евгения Шихова стало известно 24 апреля. Трагедия произошла в охотничьих угодьях Карымского района Забайкальского края. Там и решил поохотиться назначенный начальником краевого ФСИН три года назад 51-летний Евгений Шихов.

В результате конфликта, причины которого пока также держат в секрете, по данным пресс-службы Следственного комитета края работник охотничьих угодий выстрелил в генерал-майора и его еще одного охотника. Некоторые СМИ сообщали, что это был коллега Шихова, некоторые, что родственник, но эту информацию следователи опровергают. Из-за большого резонанса расследование возглавил сам и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный.

У погибшего генерала осталась жена и трое детей.

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