Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021 запланировано в Октябрьском, Свердловском и Правобережном районах. Теплоснабжение будет на время отключено более чем в 80 домах. Подача тепла прекратится на 8-10 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021 пройдет в зданиях на улицах Василия Долгополова, 4-ая Железнодорожная, Касьянова, Маяковского, Шаповалова, Баррикад, Байкальская, в микрорайоне Топкинский.

Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021: адреса, когда дадут тепло

Отключение отопления в Иркутске 26 апреля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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