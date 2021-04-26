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Общество26 апреля 2021 6:50

Компанию микрозаймов в Иркутске оштрафуют на 50 тысяч за звонки

Должница не давала разрешения связываться с ее родственникам
Анастасия КУРЕНОВА
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За звонки на 50 тысяч оштрафуют компанию микрозаймов в Иркутске

За звонки на 50 тысяч оштрафуют компанию микрозаймов в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Управление Федеральной службы судебных приставов Приангарья с жалобой обратились отец и дочь из Иркутска. Им регулярно поступали звонки от сотрудников организации, оформляющей микрокредиты, с требованием оплатить долг близкой родственницы. Специалисты ведомства провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- В ходе административного расследования установлено, что гражданам поступали звонки с требованиями погасить задолженность за родную сестру мужчины по несколько раз в день, - сообщают в ведомстве, - Однако, женщина не давала согласия на звонки кому-либо по вопросам ее задолженности.

Компания выдачи микрозаймов нарушила закон о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности. Согласно решению Октябрьского районного суда Иркутска, организация оплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.