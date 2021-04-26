Рэпер Хаски из Бурятии номинирован в рейтинг "Forbes"

Рэпер из Бурятии номинирован в рейтинг "Forbes"

28-летний рэпер Дмитрий Кузнецов, больше известный в России как Хаски, попал в лонг-лист ежегодного рейтинга "30 до 30" "Forbes" в сфере "музыка". Об этом сообщается на официальном сайте.

- Дмитрий родом из Иркутска, но детство провел в Бурятии. В 15 лет, вдохновившись творчеством групп «Каста» и «Многоточие», он начал сочинять рэп. В 2010 году Кузнецов поступил на факультет журналистики МГУ, - рассказывают о жизни рэпера на сайте "Forbes", - Хаски известен своей своеобразной подачей, мрачными текстами, отражающими реалии современной России, и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Рэпер устраивает резонансные художественные акции: он удалял свой собственный уже записанный альбом, спускал бутафорские трупы с крыши больницы и устраивал собственные похороны.

Всего в лонг-листе представлено 100 кандидатов в 10 различных областях: "спорт и киберспорт", "новые медиа", "искусство", "наука и технологии" и другие. В список вошли претенденты, которые ответили на приглашение "Forbes" и заполнили заявку на участие. За место в рейтинге наравне с бурятским рэпером борются такие звезды, как Клава Кока и Niletto. Также одними из самых перспективных людей России могут стать несколько уроженцев Беларуси, а также диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов.

Список номинантов составлялся с учетом возраста ( не старше 30 лет), уровнем признания и конкурентоспособности в России или в мире.

Состав ежегодного рейтинга "30 до 30" определят эксперты. Это группы из 3-5 специалистов в каждой категории. Также, будут учитываться голоса читателей на официальном сайте. Имена 30 самых перспективных россиян до 30 лет будут опубликованы в июньском номере журнала "Forbes".