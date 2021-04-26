В Тулуне лихач без водительских прав "дрифтовал" в центре города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулуне лихач устроил дрифт-площадку прямо в центре города. Водитель нарушил всевозможные правила дорожного движения, совершая опасные маневры. В результате, мужчина снес пешеходное ограждение, после чего скрылся. Происходящее попало на камеру наружного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе розыскных мероприятий инспекторы ДПС установили личность мужчины. Им оказался 30-летний водитель автомобиля «Ниссан». Выяснилось, что он никогда не имел водительских прав, - сообщили в ведомстве.

Мужчине придется ответить за нарушения по 5 административным протоколам. В том числе штрафы за выезд на встречную полосу, вождение без водительского удостоверения, а также повреждение дорожных сооружений. За то, что водитель скрылся с места происшествия, суд назначил ему административный арест.

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