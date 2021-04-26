18-летний парень погиб в ДТП под Тулуном Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагическая авария произошла в ночь на 26 апреля в Тулунском районе. 20-летний местный житель, у которого даже не было водительских прав, решил покатать друзей на машине. В какой-то момент, он не справился с управлением и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На месте погиб 18-летний пассажир, - рассказали в ведомстве. - Водителя и второго 17-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работают дорожные инспекторы, которые выясняют все подробности ДТП, Полицейские еще раз призывают жителей Приангарья не садиться за руль без водительских прав.

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