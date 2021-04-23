«Они резко развернулись и свалились в штопор»: очевидец падения легкомоторного самолета в Иркутской области рассказал о трагедии

Самолет упал носом в землю. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- «Все произошло прямо у меня на глазах», - все еще дрожащим голосом рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Коновалов. Мужчина стал единственным очевидцем падения легкомоторного самолета, который днем, 23 апреля разбился недалеко от деревни Рысево, Черемховского района Иркутской области. За штурвалом находились 55-летний Юрий Борисенко и 70-летний Сергей Самарский. Оба погибли.

- Юрий и Сергей – мои друзья, - рассказывает "Комсомолке" Владимир Коновалов. – Оба обожали авиацию. Этот самолет они собрали сами несколько лет назад. Даже имя ему придумали – «Рыжик». Ставили его в ангаре, недалеко от Рысево и специально приезжали, чтобы летать. В этот раз я решил поехать с ними, посмотреть на полет. Вот и посмотрел....Как погибли. А ведь у меня даже была мысль – попроситься, чтобы меня прокатили. Но затем передумал. Хотя никаких плохих предчувствий не было. Они опытные пилоты. Были.

Оба пилота от полученных травм погибли на месте. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По словам Владимира, перед роковым полетом ничего не предвещало беды. Взлет прошел удачно. Все началось, когда самолет поднялся на высоту около 100 метров.

- На этой высоте они начали разворачиваться и свалились в штопор, - продолжает Владимир. – По предварительной информации, все произошло из-за потери скорости и резкого разворота. Они еще летели против ветра. Падал самолет уже по ветру вертикально. Я смотрел и молился, чтобы они выправили его. Но сделать этого не удалось. Самолет упал носом в землю. Я подбежал попытался вытащить друзей, но они были зажаты в искореженной кабине. Позже врачи сказали, что смерть наступила мгновенно.

Что еще известно о самолете. По словам Владимира, он может подниматься гораздо выше 100 метров, а также преодолевать расстояния до 500 км. Что касается Юрия и Сергея, то они были не новичками в авиации. Сергей – профессиональный пилот, который всю жизнь летал на Ан-24. Юрий отучился и получил удостоверение частного пилота в 2013 году. По словам Владимира, оба мужчины обожали авиацию. Это было их главное хобби.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Подтверждает это и сын Юрия Дмитрий. Мужчине тяжело говорить, но он нашел в себе силы, сказать несколько слов об отце.

- Авиацию он сильно любил, - говорит Дмитрий. - Всегда показывал гостям какие-нибудь фотографии со своим самолетом, предлагал прокатить. Отец был суровым, но справедливым. Он относился к тем людям, которые не только могут предлагать идеи, а и воплощать их в жизнь. Что касается самолета, то насколько знаю, купили его в 2014 году. Кажется, привезли из Башкирии Отец сам собирал его, летал несколько сезонов, и постоянно модернизировал свое судно.

Сейчас точные причины трагедии, выясняют следователи. Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с необходимой криминалистической техникой, - ответили в ведомстве.

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