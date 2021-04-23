Видео с места крушения самолета в Иркутской области 23 апреля 2021 года появилось в сети.

Трагедия произошла в районе села Рысево, расположенного рядом с шахтерским городком Черемхово в Иркутской области. Двое друзей, страстных любителей летного дела, 55 и 70 лет, специально приехали сюда из Усолья-Сибирского. Видимо, чтобы открыть сезон на своем легкомотороном самолете, который поднимали в воздух уже не один год. Однако самолет рухнул на взлете. На кадрах видео с места крушения самолета в Иркутской области 23 апреля 2021 года - большое поле рядом с деревней и обломки. Все, что осталось от самолета. Оба человека, находившихся на борту, погибли.

- Самолет самодельный, - рассказали в местной Единой Дежурной Диспетчерской Службе. - Сейчас на место выехали оперативные службы.

Во время взлета легкомоторный самолет, который пилоты собрали собственными руками на базе готового аппарата несколько лет назад, упал, воткнувшись носом в землю. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, на месте работает следственная группа, дело взято на особый контроль.

А кадры видео с места крушения самолета в Иркутской области 23 апреля 2021 года, появившись в сети, изучаются авиалюбителями со всех сторон. Все строят догадки, что могло сломаться и как двое людей в солидном возрасте стали пилотами. Как удалось выяснить "КП"-Иркутск, небо было страстью для них обоих, а закончившийся трагедией вылет был далеко не первым.