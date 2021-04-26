Иркутяне выберут общественные пространства для благоустройства в 2022 году

На Нижней Набережной планируют обстроить велодорожки и газоны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск расцветает. По программе "Формирование комфортной городской среды" в городе появляется все больше уютных парков и скверов, новых скульптур и памятников. И сами горожане в этом активно участвуют. Так, с 26 апреля по 30 мая можно проголосовать за общественную территорию, которую, по мнению местных жителей, в 2022 году нужно благоустроить в первую очередь.

На выбор - 19 точек в разных районах Иркутска. Например, в роще на Синюшиной горе планируется обустроить пешеходные дорожки и мост, на берегу Ушаковки - построить роллердром, на северной части острова Юность - сделать площадь Морской Славы с красивым арт-объектом - одномачтовым кораблем. Из новшеств - к голосованию допускаются иркутяне старше 14 лет, и каждый может выступить только за одно общественное пространство.

- Чем больше горожан подключится, тем выше шансы, что в следующем удастся благоустроить все 19 заявленных территорий, - комментирует начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. - Дело в том, что проект федеральный, и необходимо показать, насколько благоустройство города важно для его жителей - а это действительно так!

Голосование проходит на новой федеральной платформе 38.gorodsreda.ru. Варианта, как оставить отклик, два - либо ввести на сайте номер телефона, куда поступит звонок с кодом для голосования, либо перейти в личный кабинет на портале Госуслуги. (читайте далее)