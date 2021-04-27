Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин помог сборной России обыграть США на юниорском чемпионате мира. Фото: федерация хоккея России.

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин дебютировал в составе сборной России на юниорском чемпионате мира в США. В стартовом матче турнира наша национальная команда сразилась с хозяевами льда – сборной США. В невероятном по накалу матче россияне одержали победу в овертайме со счетом 7:6. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

Наш Владимир Грудинин, который, к слову, играл в первой пятерке, также внес свой вклад в победу сборной. На счету 17-летнего защитника две голевые передачи, которые он отдал партнерам по звену. Кстати, россияне совершили камбэк, проигрывая по ходу матча со счетом 1:5

Второй матч на чемпионате мира 2021 наша юниорская сборная проведет 28 апреля против сборной Финляндии.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Во время финала Первенства России 2018 года анагрчанина заметили скауты ЦСКА. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».