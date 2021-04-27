"Байкал-Энергия" показала нового шведского хоккеиста. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Хоккеист из Швеции готовится к приезду в Иркутск. Видео опубликовал в своих социальных сетях хоккейный клуб «Байкал-Энергия».

- «Привет, это Кристоффер Фагерстрём! Я с нетерпением жду новый сезон в «Байкал-Энергии»! Это будет интересно, увидеть моих товарищей по команде, тренеров и болельщиков «Байкал-Энергии», а также город Иркутск. Так что скоро увидимся!» - поприветствовал подписчиков Фагерстрем.

Также, спортсмен продемонстрировал, как он тренируется и выполняет силовые упражнения. Болельщики в комментариях к посту поддерживают нового легионера: "Фагерстрем теперь в "Байкале"! Значит в клубе ждут медали!".

По информации «Байкал-Энергии», Кристоффер Фагерстрём, подписавший контракт с иркутским клубом в начале апреля, прибудет в Россию в июне. Тогда же к иркутянам присоединится ещё один новичок, экс-хоккеист хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Сидоров.

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