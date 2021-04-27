За ввоз"волшебных бобов" для похудения оштрафовали 4 жителей Иркутской области. Фото: Сибирское таможенное управление

4 жителя Иркутской области заказали из Тайланда и Казахстана посылки с "Королевскими Волшебными бобами" для похудения. Специалисты иркутской таможни обнаружили больше 1900 капсул, содержащих сибутрамин. Это вещество запрещено для свободного оборота в России. Все нарушители оштрафованы. Об этом сообщает ИА "IrkutskMedia.ru" со ссылкой на главного таможенного инспектора по взаимодействию со СМИ Иркутской таможни Татьяну Красавину.

- Три международных отправления поступили в адрес двух жительниц Иркутской области и одного иркутянина из Казахстана. В посылках находились упаковки и блистеры с различными надписями. Всего экспертами было выявлено 1880 капсул, содержащих в своем составе сибутрамин, - сообщили в ведомстве, - Еще одно почтовое отправление, содержащее препарат с сильнодействующим веществом (28 капсул), поступило в адрес жительницы Ангарска из Королевства Таиланд.

Капсулы, содержащие опасное вещество, подлежат уничтожению.

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