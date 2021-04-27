Иркутский Дом Быта могут продать за 255 миллионов

Дом Быта могут продать за 255 миллионов в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Администрация Иркутска предложила включить Дом Быта в прогнозный план приватизации на 2021-2023 годы. Стоимость 93 нежилых помещений оцениваются в 255 миллионов рублей. Об этом сообщила зампред комитета по управлению муниципальным имущественном Анна Константинова.

- Окончательное решение будет вынесено на заседании городской думы 29 апреля,- сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Общая площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров, из которых площадь мест общего пользования 1,4 тысячи квадратных метров, площадь подвала – 1,13 тысячи квадратных метров.

Эксплуатация здания запрещена с 2016 года из-за аварийного состояния. Ранее Дом Быта планировалось отремонтировать, но не удалось найти инвесторов.

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