Погода в Иркутске: 28 апреля в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 апреля, как сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра, будет с переменной облачностью, без существенных осадков.

- Днем в городе воздух прогреется до +8…+10, - говорят метеорологи. – Ветер в областном центре дует северо-западный со скоростью 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

По данным Яндекса, в Иркутске 28 апреля нормальное атмосферное давление – 724 миллиметра ртутного столба. Что касается погоды в целом по области, то в регионе ждут осадки – дождь, мокрый снег. Скорость воздушных потоков 2-7 м/с с порывами до 13. Столбики уличных термометров днем покажут в Приангарье +8…+13, в низинах до -2.

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