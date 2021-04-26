Погода на 1 мая в Иркутске 2021: шашлыки и демонстрация отменяются, но на дачи можно

Погода на 1 мая в Иркутске 2021: синоптики предупреждают о дожде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Началась рабочая неделя, которая закончится майскими праздниками. И сибиряки уже сейчас планирующие свои выходные дни интересуются, какой будет погода 1 мая в Иркутске 2021. Давайте разбираться.

Погода на 1 мая в Иркутске 2021: нас ждут дожди

Прогнозы погоды на разных интернет-платформах касательно праздничных выходных немного разнятся, но специалисты сходятся в одном – горожан ждут осадки.

- Погода 1 мая в Иркутске 2021 будет облачной, пойдет небольшой дождь, скорость ветра ожидается небольшая – до 1 м/с, - сообщает Гидрометцентр России. – Воздух прогреется до +12.

Влажность воздуха будет 71%, атмосферное давление составит 720 миллиметров ртутного столба, что для весны в нашем регионе один из вариантов нормы.

Дожди, кстати, по данным сотрудников российского Гидрометцентра, начнутся в областном центре еще в четверг и продолжатся до конца недели. А ночами из-за пониженных температур будет пробрасывать снежок.

Стоит отметить, что метеопортал «Гисметео» также сообщает об осадках с четверга. Единственное, по их данным, погода 1 мая в Иркутске 2021 будет весьма разнообразной – из-за туч то и дело будет выглядывать солнышко и даже грянет гром. Грозу обещают 1 мая в Иркутске. С таким положением дел прогноз на засуху в мае, который был озвучен метеорологами ранее, может и не оправдаться.

Погода на 1 мая в Иркутске 2021 не повлияет на праздник

В Иркутске 1 мая провести традиционное шествие профсоюзов не позволила эпидемиологическая ситуация – в регионе все еще идет борьба с коронавирусом и сейчас, когда темпы заболеваемости снижены, допустить всплесков заражения просто непозволительно, поэтому массовые мероприятия в большинстве своем все еще под запретом. Но на праздник это не повлияет традиционная акция пройдет онлайн.

Стоит отметить, что впервые 1 мая в Иркутске 2021 областной центр встретит в статусе «Город трудовой доблести». Приказ о его присвоении в прошлом году подписал Владимир Путин. И в мэрии решили это отметить салютом – разноцветный фейерверк озарит небо над городом вечером первого числа. Кроме того, в этот день у плотины ГЭС, внутри Байкальского кольца будет заложен камень, на месте которого в скором времени появится стела «Город трудовой доблести».

Погода на 1 мая в Иркутске 2021: без шашлыков

Для тех, кто на майские праздники собирается на природу, напомним, что в Иркутской области 1 мая начинается особый противопожарный режим в южных, западных и центральных районах Приангарья. На севере региона он начнется позже – таяние снега там всегда затягивается.

Для иркутян, которые живут как раз в южных районах области, это означает никаких шашлыков на дачах и за городом. Разводить костер вообще нельзя ни для приготовления еды, ни для сжигания мусора. За нарушения штраф – от тысячи до полумиллиона рублей, а если итогом станет крупный пожар, то и на скамью подсудимых можно угодить.

Такой будет погода на 1 мая в Иркутске 2021.

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