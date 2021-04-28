Отжиг травы планируется провести в 21 территории в Иркутской области

Отжиг травы планируется провести в 21 городе и районе Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне пожарными Иркутской области был проведен отжиг сухой травы на общей площади 108,955 га. Профилактические мероприятия перед началом пожароопасного сезона прошли в Братске, Зиме, Нижнеудинске, Тулуне, Зиминском, Усть-Удинском, Чунском, Тайшетском, Усть-Кутском, Куйтунском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Профилактические пожиги травы проводятся в безветренную погоду исключительно в тех местах, где уборка сухостоя невозможна иными способами. Эта первичная мера пожарной безопасности строго регламентирована, - сообщили в ведомстве, - Заранее составляется планово-картографический материал с указанием границ участков, на которых запланированы работы, а также точное число привлекаемых сил и средств, осуществляющих контроль в ходе их проведения.

Всего в регионе в весенний период пожарные провели 796 контролируемых отжигов. Вскоре профилактические пожоги пройдут в Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Зиме, Нижнеудинске, Саянске, Тулуне, Черемхово, Нижнеудинском, Черемховском Аларском Заларинском, Зиминском, Усть-Кутском, Усольском, Тайшетском, Усть-Удинском, Чунском, Нукутском, Балаганском, Куйтунском районах. Общая площадь отжига - 597,57 га.

Напомним, самовольный отжиг травы под запретом и влечет за собой административную и уголовную ответственность.