Житель Бурятии убил женщину за отказ в интиме

Место, где произошло убийство. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Случайное знакомство закончилось трагедией в Улан-Удэ. 28 марта местный бездомный, живущий в коллекторе, встретил женщину около продуктового магазина. Завязав с ней разговор, он предложил ей выпить и пригласил в заброшенное здание бывшей промбазы. Набрав алкоголя новые знакомые устроили небольшое застолье. Изрядно опьянев, мужчина потребовал от новой знакомой интимной близости, и получив отказ, пришел в ярость. Он схватил кирпич и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм та скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Тело 44-летней погибшей нашли через неделю, - отметили в ведомстве. - .Выяснилось, что она была одинокой женщиной, которая злоупотребляла спиртным. Задержать преступника удалось после просмотров записей камер видеонаблюдения. На одну из них и попал подозреваемый в убийстве.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину уже заключили под стражу.