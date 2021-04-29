Георгиевские ленты начали раздавать в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии Дня Победы, 28 апреля стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Жителям Приангарья раздадут 140 тысяч лент. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В этом году акция проходит с 27 апреля по 9 мая 2021 года. Эта акция — нужное и важное дело, призванное объединить людей по всему миру в период празднования Великой Победы! – Рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова

Волонтеры будут не только раздавать атрибут праздника Победы, но и расскажут, как правильно носить Георгиевскую ленту. Добровольцами стали участники студенческих педагогических отрядов, детских и молодежных общественных организаций.

Георгиевская ленточка названа так в честь Георгия Победоносца – покровителя воинов. Оранжевый цвет означает пламя огня, а черный – порох и дым. Это один из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль русской оперы под открытым небом пройдет в Иркутской области (подробности)