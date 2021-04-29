Уголовное дело возбуждено после нападения на бригаду медиков в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ангарске возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» за нападения на бригаду скорой помощи. Врачи приехали на вызов к пациенту, но вместо того, чтобы назначить лечение им пришлось спасать самих себя от ударов. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отмечают следователи.

Произошло это 21 апреля. После вопроса, какие симптомы беспокоят заболевшего, на медиков начала ругаться матами жена мужчины. Медики хотели покинуть квартиру, не вступая в перепалку с женщиной, но путь им перегородил мужчина с тростью. Супруга больного же в этот момент, вооружившись деревянным подлокотником от дивана, стала избивать врачей. Когда в в потасовке медикам удалось выбраться из жилища, троица побежала за ними до самого выхода из подъезда. Нападать во дворе ангарчане уже не решились - кричали матами в след. Водитель скорой помощи по рации вызвал полицейских, а врачам самим пришлось ехать в больницу, но не не работать, а лечиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08