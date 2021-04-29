Бывшего главного инспектора по труду осудили за взятку в 150 000 рублей в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший государственный инспектор труда в Приангарье осужден за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием было доказано, что мужчина получил 150 00 рублей за способствование в сокрытии выявленных нарушений по технике безопасности и охране труда, в связи с несчастным случаем во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе, в результате которого погибли два человека, - сообщают следователи.

Бывшего госинспектора во время заседания суда признали виновным по статье 290 УК РФ (часть 3) , его приговорили к лишению свободы на три года и три месяца условно, также осужденному нужно будет выплатить штраф 450 тысяч рублей.

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