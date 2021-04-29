Восемь человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжают регистрировать летальные исходы из-за COVID-19 ежедневно. От новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли еще 8 человек. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 2343 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Приангарья.

Также еще 272 зараженных умерли от иных тяжелых болезней. Сейчас в больницах региона лечат от COVID-19 1180 человек.

Продолжает расти и число случаев заражения. За последние 24 часа в Приангарье диагноз подтвердился еще у 134 человек. Таким образом, COVID-19 в регионе был выявлен уже 66 204 раза. Из них, конечно, большинство уже выздоровели – их 64 240 (+140 за сутки).

Читайте также:

График работы больниц и поликлиник в майские праздники в Иркутске: как будут работать лечебные учреждения с 1 по 10 мая (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08