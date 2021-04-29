"Танцующего" похитителя задержали в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию Ангарска поступило сообщение о краже телефона в одном из местных кафе. Как позже выяснилось, похититель украл смартфон во время танца возле стола, где не было посетителей. Полиция в тот же вечер задержала мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На одной из улиц полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Увидев приближающихся полицейских, он внезапно начал убегать. Сотрудники ППС организовали преследование и задержали его. У мужчины при себе оказался пропавший смартфон, - рассказали в ведомстве.

Позже вину задержанного подтвердили видео с камер наблюдения. На кадрах четко видно, как мужчина, в танце подходит к столу, где был оставлен телефон. Осматриваясь по сторонам и убедившись, что его никто не видит, мужчина кладет смартфон в карман и уходит из заведения.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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