Машина перевернулась на трассе под Иркутском. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС

Сегодня утром на Байкальской трассе вы районе поселка Большая Речка в Иркутском районе произошло ДТП. Водитель машины марки "Тойота Королла Филдер" не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

- С базы БПСО в поселке Никола выехала дежурная группа спасателей, уже через пять минут они были на месте происшествия. Водитель и три пассажира выбрались из аварийного транспорта самостоятельно. Чтобы исключить вероятность возгорания спасатели обесточили автомобиль, - рассказали в ведомстве.

Водитель скрылся с места происшествия. Двоим пострадавшим помощь не понадобилась. У пассажирки врач диагностировал травму шейного отдела позвоночника и оказал первую помощь, наложив шейную шину и обезболив. Пассажирку спасатели передали медикам скорой помощи. Она в удовлетворительном состоянии. На месте работают сотрудники ДПС.