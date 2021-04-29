Грузовик с 19 тоннами мяса остановили в Иркутской области. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Слюдянке на полицейском посту "Рубеж" сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время досмотра автотранспорта остановили водителя, который перевозил груз, подлежащий ветеринарному надзору, с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

- Из Новосибирской области в Улан-Удэ, перевозили мясные блоки из говядины в количестве 19 тонн без ветеринарных сопроводительных документов. Допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - сообщают в ведомстве.

Водителя груза привлекли к административной ответственности. Позже документы на мясо были предоставлены сотрудникам Россельхознадзора, и груз последовал в пункт назначения.

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