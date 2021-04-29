Личинки опасного вредителя обнаружили в партии лиственницы в Иркутске. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

В Иркутске в партии пиломатериалов был обнаружен опасный вредитель - личинки малого черного усача. Насекомое в России имеет карантинный статус, то есть может нанести большой вред растениям и деревьям. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- 28 апреля 2021 года в партиях пиломатериала лиственница сибирская объемом 180 кубометров, в городе Иркутске, выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции, согласно Федерального закона «О карантине растений», является нарушением.

Сегодня возбуждено дело об административном правонарушении. Сумма штрафа для юридических лиц составляет пяти тысяч до десяти тысяч рублей, либо компании грозит административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Организации, которой принадлежала зараженная древесина, выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

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