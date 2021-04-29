Иркутянин, который на чужом Лексусе насмерть сбил двух 16-летних подростков, предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии завершено расследование уголовного дела против 38-летнего иркутянина, который совершил страшное смертельное ДТП. Вечером, 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ, он за рулем LEXUS RX 350 на огромной скорости сбил двух 16-летних подростков - парня и девушку, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. От удара оба пешехода отлетели на несколько метров и упав на асфальт, скончались. Лихач же, даже не затормозив, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП

Через несколько часов виновника аварии задержали. Им оказался ранее судимый иркутянин, который был пьян. Выяснилось, что в феврале он приехал в Улан-Удэ к своей родственнице. После приезда, он практически каждый день распивал алкоголь. Вот и 23 февраля он устроил застолье с родственниками. Когда хозяева квартиры уснули, мужчина украл ключи от гаража и угнал их LEXUS RX 350, чтобы покататься по городу. Разогнавшись до 110-130 км/ч, он проехал на красный сигнал светофора и сбил двух подростков.

- Собраны доказательства вины водителя, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Уголовное дело сразу по нескольким статьям, передано в суд.