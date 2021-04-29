Шествия войск в День Победы в Иркутске не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Решение принято. Шествие войск Иркутского гарнизона от танка «Иркутский комсомолец» 9 мая отменяется. Ведь коронавирус не сдает позиций. Однако смотр войск состоится - на площади графа Сперанского. Правда, формат так называемого парада изменится.Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Мэрия предложила изменить формат мероприятий, чтобы уменьшить число участников. Так, в День Победы на площади графа Сперанского не будут устанавливать трибуны и сцену, праздничные концерты проведут на нескольких площадках города, что позволит разграничить потоки людей. Салют в 22:00 на Нижней набережной состоится, однако при этом закроют пешеходный мост за памятником генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову – это также позволит избежать скопления людей, - сообщили в ведомстве.

Также, нельзя забывать о профилактических мерах и соблюдении масочного режима в общественных местах. Жителям города в солидном возрасте, а строго говоря, всем пенсионерам 65+ посоветовали вовсе в этот день остаться дома и посмотреть Бессмертный полк онлайн, концерты и фильмы по телевизору .

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